Chile promulga reforma do sistema de pensões imposto por Pinochet

A reforma é um dos maiores triunfos políticos do governo do esquerdista Gabriel Boric, que inicia seu último ano de mandato.

A reforma prevê a transformação gradual do sistema privado de pensões em um regime misto, com a contribuição dos empregadores e a implementação de um seguro estatal.

Após um pacto com parte da direita opositora, o projeto foi aprovado no Congresso em 30 de janeiro.

Até agora, as Administradoras de Fundos de Pensão (AFP) privadas recebiam e investiam em diferentes carteiras de negócios a contribuição dos trabalhadores, equivalente a 10% do salário mensal. O empregador ficava excluído dessa equação.

Dos 600 mil aposentados vinculados às AFP – as Forças Armadas têm seu próprio sistema – metade recebe hoje o equivalente a cerca de 350 dólares por mês (R$ 1.980), abaixo do salário mínimo de 500 dólares (R$ 2.830), de acordo com dados oficiais.

A reforma agora estabelece que as empresas contribuam com 8,5% do salário do trabalhador para o fundo de aposentadoria, mantendo os 10% que o assalariado deve destinar.

A reforma começará a ser implementada em setembro próximo e espera-se que esteja plenamente em vigor até 2035.