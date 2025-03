Canal de TV dos huthis reporta novos bombardeios dos EUA no Iêmen

Duas regiões do Iêmen controladas pelos huthis foram bombardeadas, reportou, nesta quinta-feira (20), um canal de televisão de propriedade dos rebeldes iemenitas, que responsabilizou os Estados Unidos por esta "agressão".

Segundo a emissora Al Masirah, foram registrados quatro bombardeios em Hodeida, na costa do Mar Vermelho, e um em Saada, no norte, berço do movimento huthi.