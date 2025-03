Afeganistão recebe delegação dos Estados Unidos

"As relações bilaterais, a libertação de prisioneiros e os serviços consulares para os afegãos nos Estados Unidos foram abordados" na reunião entre Muttaqi e o emissário americano Adam Boehler, informou no X o ministério afegão das Relações Exteriores.

O ministro das Relações Exteriores talibã Amir Khan Muttaqi recebeu, nesta quinta-feira (20), uma delegação americana, a primeira desde a volta de Donald Trump à Casa Branca, com a qual conversou sobre a libertação de prisioneiros.

Boehler estava acompanhado do ex-enviado para o Afeganistão Zalmay Khalilzad, acrescentou.

Trata-se da primeira visita de representantes do governo Trump à capital afegã desde a posse do presidente em janeiro, declarou à AFP o porta-voz adjunto do ministério, Hafiz Zia Ahmad.

O Afeganistão e os Estados Unidos "devem sair dos efeitos da guerra de 20 anos e ter relações políticas e econômicas", declarou o chefe da diplomacia afegã, que instou ao "diálogo para resolver os problemas".

Adam Boehler, especialmente ativo no tema dos reféns mantidos na Faixa de Gaza, informou sobre "avanços" no tema dos prisioneiros e comemorou "um passo positivo rumo à construção da confiança", informou o ministério afegão.