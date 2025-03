Wall Street fecha no azul após reunião do Fed sem surpresas

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (19) após a decisão do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de, conforme esperado, manter o nível de suas taxas de juros, além de comentários tranquilizadores do chefe da entidade.

Nos dois meses desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, o Fed manteve as taxas básicas em uma faixa de 4,25% a 4,50%.

No entanto, "a incerteza sobre as perspectivas econômicas aumentou", de acordo com o comunicado do banco central. Em uma coletiva após a nota, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que ela está "incomumente alta".

Nesse contexto, o Fed reduziu sua previsão de crescimento para a economia dos Estados Unidos em 2025 de 2,7% para 1,7% e elevou a de inflação de 2,5% para 2,7%.