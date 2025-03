Receita mundial com música gravada bate novo recorde

Graças a um maior número de assinaturas pagas, representou mais de dois terços (69%) da receita global do setor, ou 20,4 bilhões de dólares (R$ 126,3 bilhões em dezembro de 2024), segundo o informe anual da IFPI.

A federação, que representa os selos fonográficos mundiais, também anunciou que Taylor Swift voltou a liderar sua lista de artistas mais ouvidos em 2024.

Segundo seu informe, as três músicas mais populares no ano passado foram "Beautiful Things", do artista americano Benson Boone, com 2,11 bilhões de reproduções, seguida de "Espresso", da estrela pop Sabrina Carpenter (1,79 bilhão de reproduções) e "Lose Control", de Teddy Swims (1,7 bilhão de reproduções).