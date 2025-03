Louisiana executa detento com o questionado métido de inalação de nitrogênio

Desde o início do ano, a pena capital foi aplicada em outras seis ocasiões no país, todas por injeção, exceto uma no Alabama por inalação de nitrogênio e outra por fuzilamento na Carolina do Sul.

Os advogados de Hoffman apresentaram o pedido de suspensão de sua execução à Suprema Corte, mas não tiveram sucesso.

A execução de Kenneth Smith em 25 de janeiro de 2024 no Alabama foi a primeira do mundo com nitrogênio e provocou uma onda de indignação.