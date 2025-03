Lautaro Martínez é mais um desfalque da Argentina contra Uruguai e Brasil

Além de Lautaro e Messi, o time sofreu o desfalque do astro da Roma Paulo Dybala e o lateral-direito Gonzalo Montiel, que joga no River Plate, também devido a lesões.

A Argentina lidera as Eliminatórias com 25 pontos seguida pelo Uruguai, com 20, enquanto o Brasil está na quinta colocação com 18 pontos, disputadas 12 das 18 rodadas.

Em terceiro e quarto lugares estão Equador e Colômbia, ambos com 19 pontos, mas os equatorianos têm melhor saldo de gols.

As Eliminatórias Sul-Americanas garantem seis vagas para a Copa do Mundo da América do Norte no ano que vem e o sétimo colocado tem a possibilidade de disputar uma repescagem contra seleções de outras confederações.