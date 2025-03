Funcionário estrangeiro da ONU morre em bombardeio israelense em Gaza, afirma Hamas

Um funcionário estrangeiro da ONU morreu e outros cinco ficaram gravemente feridos nesta quarta-feira (19) em um bombardeio israelense na Faixa de Gaza, afirmou o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas.

"Um morto e cinco feridos graves entre os funcionários estrangeiros que trabalham para as instituições das Nações Unidas [foram] enviados ao hospital dos Mártires de Al Aqsa [em Deir al Balah], depois do bombardeio de sua base no centro" do território, disse o Ministério da Saúde de Gaza.