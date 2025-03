Enviado dos EUA prevê trégua na Ucrânia "em algumas semanas"

"Acho que enviaremos as equipes técnicas ao reino na segunda-feira", disse Witkoff à Bloomberg Television nesta quarta-feira, um dia após um telefonema entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu colega russo, Vladimir Putin.

O enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, disse que as negociações técnicas sobre um possível acordo para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia começarão na segunda-feira na Arábia Saudita e previu que uma trégua poderá ser alcançada em "algumas semanas".

"Eles concordaram com um roteiro para estabelecer certas condições para a trégua (...) e um cessar-fogo total que será negociado nos próximos dias. Na verdade, acho que o alcançaremos em algumas semanas", afirmou.

Nesta quarta-feira, o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Mike Waltz, também expressou confiança na implementação de medidas para acabar com os combates.

Sobre a possibilidade de um encontro entre Trump e Putin no reino, Witkoff respondeu: "Muito provavelmente acontecerá". Não disse quando.

Witkoff, enviado especial de Trump para o Oriente Médio, não forneceu detalhes sobre as próximas negociações na Arábia Saudita. Mas disse que era hora das equipes técnicas serem muito meticulosas.

"Hoje falei com meu colega russo, Yuri Ushakov, sobre os esforços do presidente Trump para acabar com a guerra na Ucrânia", postou Waltz na rede social X.

"Concordamos que nossas equipes técnicas se reuniriam em Riad nos próximos dias para se concentrar na implementação e ampliação do cessar-fogo parcial que o presidente Trump conseguiu com a Rússia", acrescentou.

