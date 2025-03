Empresário envolvido em repatriações ilegais para China é condenado nos EUA

Quanzhong An, de 58 anos, é um dos sete acusados em outubro de 2022 por seu envolvimento em um esquema de repatriação do governo chinês conhecido como "Fox Hunt".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

An, que se declarou culpado em maio do ano passado por sua atuação como agente ilegal do governo chinês, era o líder de uma campanha que foi realizada durante muitos anos, indicou o Departamento de Justiça.