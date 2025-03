Dorival diz que espera Colômbia propositiva em duelo pelas Eliminatórias

"É uma equipe que propõe, que a todo momento irá buscar jogar contra a Seleção Brasileira. Temos que ter os cuidados suficientes e atitudes para que possamos neutralizar o máximo possível as investidas do nosso adversário e confiar na evolução que a equipe vem tendo", acrescentou o treinador.

Ambas as equipes não venceram na última rodada dupla das Eliminatórias, em novembro, mas estão na zona de classificação direta para o Mundial: a Seleção ocupa a quinta colocação com 18 pontos, enquanto os colombianos estão em quarto, com 19.

"Eu confio muito e acredito muito no trabalho que vem sendo desenvolvido e acredito num futuro muito promissor. Tudo é questão de tempo, trabalho e repetição", afirmou o treinador sobre as críticas contra o desempenho da Seleção.

Uma das questões é se Dorival vai optar pelo centroavante João Pedro, do Brighton, ou pelo ponta Savinho, do Manchester City.

O treinador da Seleção lamentou a ausência de Neymar, que sofreu uma lesão muscular, mas disse que tem o time titular praticamente definido, exceto por "uma ou duas dúvidas" no meio-campo e no ataque.

- Sem "inventar" -

Vivendo bom momento no Barcelona e no Real Madrid, Raphinha, Rodrygo e Vinícius Júnior são os grandes nomes no ataque, mas vêm sendo questionados por não conseguirem na Seleção repetir as atuações por seus clubes.

"Eu dou toda a liberdade possível, que quero respeitar todo aquilo que eles estão realizando nos seus clubes (...) tentamos preservar todo isso para que, no campo, eles se sintam confortáveis", explicou Dorival.