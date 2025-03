Produção industrial aumenta acima do esperado em fevereiro, antes das tarifas

No mês passado, a produção industrial na maior economia do mundo aumentou 0,7% em relação a janeiro, enquanto os mercados esperavam uma alta de 0,3%, segundo um consenso compilado pelo MarketWatch.

Essa tendência é explicada por "um aumento de 8,5% no índice de veículos automotores e peças" no mês, explica o Fed.

Os dados coincidem com um período de incerteza em torno das novas tarifas promovidas pelo presidente Donald Trump sobre as importações do México e do Canadá.

Fabricantes americanos lutaram durante esse período para obter uma isenção, por possuírem fábricas nos três países, com produtos que circulam durante o processo.