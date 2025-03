Polícia despeja centenas de migrantes que ocupavam teatro de Paris

A polícia despejou, na madrugada desta terça-feira (18), centenas de jovens migrantes que ocupavam o teatro Gaîté Lyrique, em Paris, há mais de três meses, informaram jornalistas da AFP.

Por volta das 6h00 (02h00 no horário de Brasília), as forças de segurança forçaram a passagem pelos cordões formados por ativistas em solidariedade aos migrantes e, em meio ao tumulto, entraram no prédio para prosseguir com a evacuação.