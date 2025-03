Pescador peruano sobrevive a 95 dias perdido no mar

O peruano Máximo Napa, 61, que ficou 95 dias à deriva em alto-mar, recebeu alta médica no último sábado, 15, segundo informações da Marinha do Peru. Para sobreviver, ele contou que comeu baratas, pássaros e até uma tartaruga.

Napa havia zarpado no dia 7 de dezembro do ano passado do porto de San Juan de Marcona, em Ica. As condições climáticas fizeram com que a embarcação e que ele estava perdesse o rumo e ingressasse em alto-mar. Ele ficou à deriva desde então, e só foi resgatado no dia 11 deste mês pelo navio equatoriano Don F e pela patrulha marítima B.A.P. Rio Piura em frente ao Porto de Chimbote, no norte do Peru.