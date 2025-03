Israel prometeu, nesta terça-feira (18), prosseguir com a ofensiva implacável em Gaza até o retorno de todos os reféns, após bombardeios que deixaram mais de 400 mortos, os ataques mais intensos no território palestino desde o início da trégua com o Hamas.

Universidade de Columbia está sob pressão de Trump

Proteger a liberdade de expressão dos alunos ou sucumbir à pressão de Donald Trump? A Universidade de Columbia, o epicentro dos protestos pró-palestinos nos Estados Unidos, anda na corda bamba desse dilema praticamente insolúvel, sob o olhar atônito do mundo educacional.

Torcedores de futebol, a inesperada oposição às reformas de Milei na Argentina

Torcedores de futebol que marcharam ao lado de aposentados contra a reforma tribuatária de Javier Milei na Argentina foram acusados pelo governo de serem "desestabilizadores". No entanto, em questão de dias, a aliança inédita se tornou um catalisador para o descontentamento social.

Acidente de pequeno avião deixa ao menos 12 mortos em Honduras

Pelo menos 12 pessoas morreram na segunda-feira (17) quando um pequeno avião com 18 ocupantes saiu da pista ao decolar da ilha caribenha de Roatán, norte de Honduras, e caiu no mar, informaram as autoridades.

Papa, hospitalizado, pede o fim dos conflitos no mundo em uma carta

O papa Francisco pediu o fim dos conflitos armados no mundo em uma carta publicada nesta terça-feira (18), escrita no quarto em que está hospitalizado em Roma há mais de quatro semanas para tratar uma pneumonia.

Huthis reivindicam novo ataque contra navios dos EUA no Mar Vermelho

Os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram nesta terça-feira (18) um terceiro ataque em 48 horas contra navios militares americanos no Mar Vermelho, em resposta aos bombardeios de Washington no fim de semana contra vários de seus redutos, que provocaram grandes manifestações no país do Oriente Médio.

Cápsula com astronautas 'presos' há nove meses na ISS inicia viagem de retorno

Após mais de nove meses a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), os dois astronautas 'presos' no espaço iniciaram a viagem de retorno para a Terra na madrugada desta terça-feira (18), encerrando uma prolongada missão que atraiu atenção mundial.

Novo jogo de 'Assassin's Creed' gera polêmica

O novo jogo da franquia 'Assassin's Creed', conhecido pelas suas minuciosas reconstruções históricas, gera polêmica ao apresentar um samurai negro no Japão do século XVI.

Homo sapiens habitaram, há 150 mil anos, floresta tropical onde hoje fica a Costa da Marfim

O bairro de Anyama é um lugar comum de Abidjan, cheio de lojas, crianças brincando pacificamente e churrascos queimando nas esquinas. Porém, foi habitado pelo Homo sapiens há 150.000 anos, quando a capital econômica da Costa do Marfim era uma vasta floresta tropical.

Retrospectiva de Artemisia Gentileschi permite redescobrir em Paris uma heroína da arte

Pintora em uma época violenta e caótica, a italiana Artemisia Gentileschi (1593-1656) foi uma mestra do claro-escuro que caiu no gosto das cortes europeias, uma mulher atingida pela tragédia e agora protagonista de sua primeira retrospectiva em Paris.

Novo presidente do COI deverá 'manter a calma sob pressão' em tempos difíceis

Quem for eleito na quinta-feira como sucessor de Thomas Bach na presidência do Comitê Olímpico Internacional (COI) precisará saber “manter a calma sob pressão” em um momento no qual, segundo alguns membros, “o futuro do Movimento Olímpico está em jogo”.

