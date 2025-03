Osaka sofre mas vence de virada em sua estreia no WTA 1000 de Miami

Há duas semanas, a ex-número um do mundo se despediu logo em seu primeiro jogo no WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia, contra a colombiana Camila Osorio.

A japonesa Naomi Osaka estreou nesta terça-feira (18) com uma vitória sofrida no WTA 1000 de Miami contra a ucraniana Yulia Starodubtseva, evitando a segunda derrota consecutiva na primeira rodada.

Nesta terça, Osaka, 61º colocada do ranking da WTA, precisou de uma grande virada para superar Starodubtseva (108ª) com parciais de 3-6, 6-4 e 6-3.

O duelo foi muito difícil para ela desde o início, quando perdeu os cinco primeiros games para a ucraniana, que vinha da fase classificatória.

Osaka, fora de forma após a lesão abdominal em janeiro sofrida no Aberto da Austrália, respondeu com uma quebra e diminuiu para 5-3, mas Starodubtseva venceu o set com seu saque.

A japonesa, que cometeu o dobro de erros não forçados que sua adversária (14 contra 7), continuou perdendo no segundo set até ficar numa desvantagem de 4 a 2.