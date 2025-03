Israel diz que bombardeios em Gaza foram 'totalmente coordenados' com EUA

O porta-voz do governo israelense, David Mencer, afirmou nesta terça-feira (18) que a retomada dos bombardeios em Gaza, os mais intensos desde o início da trégua com o Hamas e que deixaram mais de 400 mortos, foi "totalmente coordenada com Washington".

"Posso confirmar que o retorno aos intensos combates em Gaza foi totalmente coordenado com Washington. Israel agradeceu ao presidente [Donald] Trump e sua administração pelo apoio inabalável a Israel", disse Mencer em entrevista coletiva.