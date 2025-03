Indústria musical dos EUA alcança 100 milhões de assinaturas pagas

A indústria musical dos Estados Unidos superou, em 2024, pela primeira vez, as 100 milhões de assinaturas pagas, de acordo com o mais recente relatório da Associação da Indústria Fonográfica dos Estados Unidos (RIAA), divulgado nesta terça-feira (18).

As receitas totais da indústria americana subiram 3% em 2024, atingindo 17,7 bilhões de dólares em vendas no varejo, o que representa 500 milhões de dólares (R$ 2,84 bilhões) a mais em comparação com 2023.