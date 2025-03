Governo britânico anuncia grandes cortes nos benefícios para pessoas com deficiência

O governo trabalhista do Reino Unido, que enfrenta um crescimento econômico lento e está ansioso para sanear as finanças públicas, anunciou nesta terça-feira (18) reformas nos benefícios para pessoas com doenças e deficiências para economizar. Esse pacote de reformas, que provocou vozes discordantes dentro do próprio Partido Trabalhista, "deve economizar mais de 5 bilhões de libras" (quase 6,5 bilhões de dólares ou 37 bilhões de reais na cotação atual) até 2029 ou 2030, disse a ministra do Partido Trabalhista, Liz Kendall, em seu discurso no Parlamento do Reino Unido.

A medida controversa pretende endurecer os critérios de elegibilidade para ajuda às pessoas com deficiência ou com doenças permanentes para o Personal Independence Payment (PIP). Cerca de 3,6 milhões de pessoas, algumas trabalhadoras, se beneficiam desta ajuda destinada a cobrir os custos relacionados à sua condição, dos quais 38% são distúrbios psiquiátricos. O governo defende a reforma pela necessidade de redesenhar um sistema de segurança social que é "muito caro" e bloqueia subsídios para pessoas que poderiam estar trabalhando, de acordo com a ministra da Fazenda, Rachel Reeves.

"Existe um argumento tanto moral quanto econômico", disse um porta-voz do primeiro-ministro Keir Starmer, que explicou que o número de beneficiários do PIP está insustentável e que, desde a pandemia, muitos relatam "ansiedade e depressão como a doença principal". "Precisamos garantir que o PIP chegue às pessoas adequadas", acrescentou, concordando com os comentários do ministro da Saúde, Wes Streeting, de que os médicos "diagnosticam em excesso" os problemas de saúde mental. O Reino Unido gastou 296,3 bilhões de libras (384 bilhões de dólares ou 2,1 trilhões de reais na cotação atual) em pagamentos de assistência social em 2023 e 2024, o equivalente a 11% do seu PIB, de acordo com estimativas do Office for Budget Responsibility, que supervisiona os gastos do país.