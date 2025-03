Críticas à venda dos portos no Panamá merecem atenção, diz líder de Hong Kong

As críticas ao conglomerado CK Hutchison pela venda de seus portos no canal do Panamá merecem uma "séria atenção", declarou nesta terça-feira (18) o chefe do Executivo de Hong Kong, depois que as autoridades chinesas questionaram o acordo.

A empresa do homem mais rico de Hong Kong, Li Ka-shing, vendeu a maior parte de suas operações portuárias, incluindo as do canal, após pressões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.