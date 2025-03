Até 2030, a Europa deve ter uma postura de defesa própria forte, diz Von der Leyen

Von der Leyen também afirmou que a segurança europeia, baseada em esquemas anteriores, não pode ser considerada garantida. Ela ressaltou que, diante do crescente poderio militar da Rússia, a Europa precisa fortalecer sua própria defesa. "Rússia está em caminho irreversível para criar economia puramente de guerra", alertou. A Rússia, segundo ela, gasta 9% de seu Produto Interno Bruto (PIB) com defesa, e seus gastos com a guerra "alimentam os massacres contra a Ucrânia".

A presidente da Comissão Europeia se comprometeu a aumentar o apoio à Ucrânia, dizendo que a UE vai "criar uma força-tarefa para coordenar apoio militar" e que é necessário "investir mais na força da Ucrânia". Ela ressaltou ainda o trabalho conjunto do bloco com o Reino Unido e com outros aliados para aumentar a defesa europeia, destacando que está "totalmente comprometida em trabalhar com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e com os EUA".