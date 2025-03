Ataques israelenses deixam mais de 100 mortos em Gaza (Defesa Civil)

"Há mais de 121 mortos, principalmente crianças, mulheres e idosos", informou à AFP Mahmoud Bassal, porta-voz da organização, acrescentando que mais de 82 mortes ocorreram em Khan Younis, no sul do território, e as demais entre Nuseirat (centro), Gaza e o norte da Faixa de Gaza.

Os ataques aéreos foram uma resposta "ao rechaço" do movimento islamita palestino "a todas as propostas que recebeu do enviado presidencial americano Steve Witkoff e dos mediadores", acrescenta o texto. Diante disso, Israel vai agir "com maior força militar" contra o Hamas.

Segundo uma fonte do alto escalão israelense, os bombardeios têm como alvos o comando civil e militar do Hamas e sua infraestrutura na Faixa de Gaza, e vão se estender "pelo tempo que for necessário".

O Hamas acusou Israel de "atacar o acordo de cessar-fogo, expondo os prisioneiros na Faixa de Gaza a uma sorte desconhecida", referindo-se aos reféns israelenses.