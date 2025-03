UE aumenta ajuda humanitária para a Síria pós-Assad

"Os sírios precisam de mais apoio, estejam eles no exterior ou os que optem por voltar para casa", disse a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, durante uma conferência internacional de doadores em Bruxelas.

A União Europeia prometeu, nesta segunda-feira (17), aumentar a ajuda humanitária aos cidadãos sírios como forma de apoiar a transição do país após a queda do governo de Bashar al Assad.

"É por isso que hoje a UE está aumentando sua promessa aos sírios no país e na região para quase 2,5 bilhões euros (16 bilhões de reais) para 2025 e 2026", acrescentou.

Após a queda de Assad no final do ano passado, a UE iniciou uma tentativa de reaproximação com a nova potência síria, suspendendo até mesmo algumas das sanções adotadas pelo bloco.

Porém, um recrudescimento da violência este mês reabriu a discussão sobre a confiança nas novas autoridades sírias.

- Esforço contínuo -