Trump revoga dispositivo de segurança dos filhos de Biden

Responsável por proteger figuras políticas do alto escalão e suas famílias nos Estados Unidos, o Serviço Secreto deixará de mobilizar agentes para proteger Hunter Biden, 55, e Ashley Biden, 43, filhos do ex-presidente democrata.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira que vai revogar as proteções concedidas aos dois filhos de Joe Biden, após anunciar que anulará os indultos outorgados por seu antecessor antes de deixar o cargo, um deles ao próprio filho.

"Com efeito imediato, Hunter Biden não receberá mais a proteção do Serviço Secreto. Além disso, Ashley Biden, que conta com 13 agentes, será excluída da lista", publicou Trump na plataforma Truth Social.