Trump responsabilizará Irã por qualquer ataque de huthis iemenitas

"Cada disparo dos huthis será considerado, de agora em diante, como um disparo das armas e da liderança do IRÃ, e o IRÃ será responsável e sofrerá as consequências", publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (17) que responsabilizará o Irã por qualquer ataque dos rebeldes huthis iemenitas, apoiados por Teerã, um dia depois de os insurgentes reivindicarem uma "operação militar" contra um porta-aviões americano no Mar Vermelho.

Embora os Estados Unidos realizem operações há meses contra alvos huthis, os comentários do republicano foram incomumente diretos contra o Irã, país ao qual também pressiona por negociações sobre seu programa nuclear.

Os primeiros ataques americanos durante seu governo contra a capital iemenita, Saná, e outras áreas sob controle do movimento pró-iraniano, deixaram pelo menos 53 mortos e 89 feridos neste fim de semana.

Em resposta, os huthis disseram no domingo que haviam realizado "uma operação militar (...) contra o porta-aviões americano 'USS Harry Truman'" e outros navios de guerra posicionados no norte do Mar Vermelho. Eles afirmam ter disparado 18 mísseis e um drone.

Os Estados Unidos visaram os huthis por seus repetidos ataques contra navios de carga no Mar Vermelho, que geraram grande tensão nesta rota comercial.