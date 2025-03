Trump escolhe chefe de cia aérea para dirigir agência de aviação dos EUA

Trump designou Bryan Bedford, diretor-executivo da Republic Airways, para liderar esta agência que gerencia a Organização de Tráfego Aéreo e está supervisionando as operações de segurança da Boeing após uma série de incidentes de grande repercussão.

Sua indicação, no entanto, requer a confirmação do Senado.

Em sua rede Truth Social, Trump citou as mais de três décadas de experiência em aviação de Bedford e garantiu que ele vai trabalhar com o Departamento de Transporte "para reformar energicamente a agência", "proteger" as exportações e "garantir a segurança de quase um bilhão de deslocamentos anuais de passageiros".

Em nota da Republic Airways, Bedford afirmou que pretende "desenvolver e lançar um novo sistema de controle aéreo, moderno e rentável, que proporcione uma rede de aviação mais segura e eficiente", objetivos para os quais pediu o apoio do Congresso.

Na semana passada, a FAA anunciou novas restrições ao trânsito de helicópteros perto do aeroporto de Washington, onde um avião colidiu com um Black Hawk militar em 29 de janeiro, matando 67 pessoas.