Presidente do Peru diz considerar pena de morte para sicários e extorsionistas

A presidente do Peru, Dina Boluarte, advertiu nesta segunda-feira (17) que está "pensando seriamente" na pena de morte para sicários e extorsionistas, após o assassinato no fim de semana de um cantor popular que levou o governo a preparar um estado de emergência para Lima.

Em dezembro, a presidente sugeriu a pena de morte para estupradores de crianças e criou uma comissão para discutir a proposta com vários setores, em vista da eventual tramitação de um projeto no Congresso, o único autorizado a reformar a Constituição e reincorporar essa penalidade, abolida no país.