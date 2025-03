Papa Francisco completa um mês de internação

Após quatro semanas de internação, Francisco não apresenta mais quadro crítico, mas continua recebendo assistência respiratória e segue sem previsão de alta.O papa Francisco completou nesta sexta-feira (14/03) um mês de internação no hospital Gemelli, em Roma. Segundo o Vaticano, ele está apresentando um quadro clínico "estável" e se recuperando "pouco a pouco". A equipe médica que o atende deveria publicar um novo boletim sobre sua saúde nesta tarde, mas decidiu não fazê-lo porque não havia nada de novo a acrescentar além do seu estado estável. Fontes do Vaticano afirmaram que os médicos devem publicar outro relatório no sábado à tarde. O líder religioso, de 88 anos, está hospitalizado desde 14 de fevereiro por causa de uma pneumonia bilateral e outros problemas respiratórios. Depois de várias crises, Francisco está apresentando melhora e uma boa resposta à terapia. Sua situação é "estável" dentro de um quadro clínico "complicado", razão pela qual os médicos permanecem cautelosos. Por enquanto, não se espera que ele receba alta do hospital. O pontífice argentino continua recebendo tratamento, que inclui fisioterapia respiratória e motora. Além disso, durante o dia ele recebe altos fluxos de oxigênio com cânulas nasais, enquanto à noite usa ventilação mecânica não invasiva, ou seja, uma máscara, de acordo com fontes. Nesta sexta-feira, foi celebrada uma missa na Capela Paolina do palácio papal, oficiada pelo secretário de Estado, Pietro Parolin, na qual foram feitas orações pela saúde de Francisco e que contou com a presença dos embaixadores credenciados junto à Santa Sé. "Nós nos reunimos em oração nesta manhã pela intenção da saúde do Santo Padre, para que ele possa se recuperar e voltar logo para o nosso meio. E também queremos recordar, já que estamos logo no dia seguinte, o 12º aniversário de sua eleição ao pontificado, que celebramos ontem, e por isso nossa oração é ainda mais intensa e mais viva", iniciou Parolin sua homilia. O papa Francisco geralmente passa os dias no apartamento privado do hospital fazendo algum trabalho, essencialmente a assinatura de algum documento ou compromisso, embora não o faça atualmente porque está se dedicando mais à oração para o período da Quaresma. Com relação à sua condição física, fontes informaram que o papa pode se movimentar como fazia antes da hospitalização, com ajuda para ir da cama até a poltrona em seu quarto. Desde sua internação no Gemelli, Francisco não foi visto, mas sim ouvido, em uma mensagem com sua voz fraca enviada em 6 de março para agradecer aos fiéis que rezam todas as noites por sua recuperação na Praça de São Pedro. jps (EFE, ots)