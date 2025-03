OCDE reduz levemente as previsões de crescimento para EUA e o mundo

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) reduziu suas previsões para o crescimento mundial em 2025, afetadas por projeções de queda nos Estados Unidos e na zona do euro. A agressividade das políticas comerciais decididas pelo governo dos Estados Unidos afeta especialmente seus vizinhos, Canadá e México, cujas previsões despencaram: na comparação com dezembro, a projeção para o Canadá foi praticamente dividida por três, com um crescimento previsto de 0,7% em 2025, e caiu 2,5 pontos para o México, que entrará em recessão este ano, segundo a OCDE.

As tensões comerciais em curso desde o retorno ao poder do presidente americano, Donald Trump, e as incertezas geopolíticas e institucionais que afetam vários países afetam as perspectivas de crescimento, destaca a OCDE para explicar a expressiva revisão para baixo.

A organização projeta agora que o Produto Interno Bruto (PIB) mundial avançará 3,1% em 2025, contra 3,3% da previsão anunciada em dezembro. Os Estados Unidos, cujo presidente ameaça ampliar uma guerra comercial com seus principais parceiros comerciais, devem registrar um avanço do PIB de 2,2% este ano, seguido por um crescimento de 1,6% em 2026, segundo a OCDE. A organização internacional reduziu em 0,2 e 0,5 ponto, respectivamente, as previsões de crescimento da economia americana em 2025 e 2026. Segundo a organização, o crescimento nos Estados Unidos, México e Canadá "desacelerará à medida que os aumentos tarifários entrarem em vigor".

Em suas previsões, a OCDE indica que, além das tarifas entre Estados Unidos, Canadá e México, levou em consideração apenas as novas tarifas em vigor entre Estados Unidos e China, assim como as do aço e do alumínio. Não foram consideradas as ameaças de tarifas recíprocas mencionadas por Trump nem as que podem afetar a União Europeia. Apesar disso, a OCDE revisou para baixo, pela segunda vez consecutiva, as previsões de crescimento para 2025 da Alemanha e da França, a maior e a segunda economia da zona do euro.