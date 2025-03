Número de mortos nos EUA por tornados do fim de semana sobe para 36

Partes da Pensilvânia, de Nova York e dos estados do Meio-Atlântico e do Sudeste ainda estão sob vigilância do Serviço Nacional de Meteorologia por causa de ventos nocivos e tornados. O número de mortos pelas tempestades do fim de semana subiu para 36 em seis estados norte-americanos. Em declaração divulgada pela Casa Branca, o presidente Donald Trump disse que o governo monitora os tornados e as tempestades, acrescentando que "36 vidas inocentes foram perdidas e muitas outras foram devastadas".

As tempestades que atingiram o sul e o meio-oeste se dirigiram para o leste nesse domingo (16). Mais de 340 mil consumidores não tinham energia elétrica nas áreas afetadas até o final da tarde de ontem, de acordo com o site PowerOutage. Missouri registrou o maior número de mortes (12) em cinco condados, segundo a Patrulha Rodoviária do estado, em publicação no X. O governador do Missouri, Mike Kehoe, disse que ainda havia uma pessoa desaparecida no estado, que sofreu destruição generalizada em 27 condados. Robbie Myers, diretor de Gerenciamento de Emergências no condado de Butler, no Missouri, informou que mais de 500 casas, uma igreja e um supermercado no condado foram destruídos.

O governador do Mississippi, Tate Reeves, postou no X que seis mortes foram registradas no estado -- uma no condado de Covington, duas no condado de Jefferson Davis e três no condado de Walthall. De acordo com avaliações preliminares, 29 pessoas ficaram feridas em todo o estado e 21 condados sofreram danos causados pela tempestade, disse Reeves. No Arkansas, ocorreram três mortes, informou o Departamento de Gerenciamento de Emergências do estado, acrescentando que houve 32 feridos.

Oito mortes foram confirmadas em um acidente envolvendo mais de 50 carros no condado de Sherman, no Kansas, causado por forte tempestade de poeira, informou a Patrulha Rodoviária do Kansas em comunicado. Muitos viajantes feridos foram levados para hospitais locais. Pelo menos duas pessoas morreram no Alabama devido ao clima severo, disse a governadora Kay Ivey em um post no X. "Temos relatos de danos em 52 dos nossos 67 condados", disse a governadora. Acidentes causados por tempestades de poeira perto de Amarillo, no Texas, resultaram em três mortes, de acordo com o Departamento de Segurança Pública do Estado.