Número de mortes provocadas por tornados no fim de semana nos Estados Unidos sobe para 40

Os tornados e as tempestades violentas que atingiram o centro e sul dos Estados Unidos durante o fim de semana deixaram pelo menos 40 mortos e dezenas de feridos, segundo as autoridades locais.

Oito pessoas morreram no estado do Kansas em um acidente que envolveu mais de 50 veículos, provocado pela visibilidade reduzida durante uma "forte tempestade de poeira", informou a polícia local.

Em Oklahoma, quatro pessoas morreram nos incêndios florestais propagados pelos fortes ventos no estado, informou o departamento local de gestão de emergências.

O governador do Mississippi informou na rede social X que pelo menos seis pessoas morreram e três são consideradas desaparecidas no estado.

"Estamos monitorando ativamente os tornados severos e as tempestades que afetaram muitos estados do sul e do meio-oeste", escreveu o presidente Donald Trump no domingo em sua rede Truth Social, quando o número de mortos subiu para 36.