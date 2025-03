Internado, papa Francisco respira sem aporte de oxigênio por 'breves momentos'

O papa Francisco, internado desde 14 de fevereiro com problemas respiratórios, pode respirar por "breves momentos" sem precisar de oxigênio adicional, informou o serviço de imprensa do Vaticano, detalhando que o estado de saúde do pontífice se manteve inalterado nesta segunda-feira (17).

"Em alguns momentos, provavelmente breves, o papa pode prescindir da ajuda do oxigênio, como quando se desloca", informou a fonte, um dia depois da divulgação da primeira imagem do papa argentino, de 88 anos, desde que foi hospitalizado.