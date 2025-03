Exército israelense bombardeia vários combatentes palestinos na Faixa de Gaza

O Exército israelense bombardeou, nesta segunda-feira (17), vários combatentes palestinos que, segundo o corpo armado, tentavam plantar dispositivos explosivos na Faixa de Gaza.

Um ataque inicial teve como alvo "três terroristas que operavam perto das tropas [do exército] e tentavam enterrar um dispositivo explosivo no solo, no centro da Faixa de Gaza", disse o Exército em um comunicado.