Estilista Jonathan Anderson deixa marca espanhola de luxo Loewe

O estilista norte-irlandês Jonathan Anderson está deixando a Loewe, onde foi diretor artístico desde 2013, anunciou nesta segunda-feira(17) a marca espanhola de moda, propriedade do grupo LVMH.

"O trabalho que Jonathan Anderson realizou para a Loewe ao longo dos anos é simplesmente incrível. Ele revolucionou uma marca com séculos de história para aproximá-la de um consumidor novo e mais jovem com diferentes preocupações sobre moda e luxo", disse a blogueira espanhola Mayte de la Iglesia.

"Tive o privilégio de trabalhar com alguns dos maiores diretores artísticos do nosso tempo e considero Jonathan Anderson um dos melhores", disse Sidney Toledano, diretor do Instituto Francês de Moda (IFM).

"Sua contribuição à Loewe vai muito além da criatividade. Ele construiu um mundo rico e eclético, profundamente enraizado no artesanato, que permitirá que a marca continue prosperando muito tempo depois de sua partida", acrescentou.

A Loewe foi fundada por um alemão em Madri em 1846 e é referência espanhola em peles de luxo.