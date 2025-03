Canadá está decidido a manter 'relações mais positivas possíveis' com EUA

O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou, nesta segunda-feira (17), que seu país está decidido a manter "as relações mais positivas possíveis" com os Estados Unidos, em um encontro em Paris com o presidente francês, Emmanuel Macron.

"Quero me assegurar de que a França e toda Europa trabalhem com entusiasmo com o Canadá, o país mais europeu dos países não europeus, decidido, como vocês, a manter as relações mais positivas possíveis com os Estados Unidos", declarou em uma coletiva de imprensa ao lado de Macron no Palácio do Eliseu.