Autoridades investigam ataque cibernético a sites oficiais do Uruguai

As autoridades uruguaias investigam um ataque cibernético, supostamente realizado na Argentina, a sites oficiais, que expôs informações pessoais do presidente uruguaio, Yamandú Orsi, assim como denúncias de "corrupção política" e ameaças contra líderes e autoridades, disse uma fonte do governo nesta segunda-feira (17). "A Direção de Investigações da Polícia Nacional trabalha em nome do Ministério do Interior, em coordenação com a Direção Nacional de Aviação Civil e Infraestrutura Aeronáutica (Dinacia) do Ministério da Defesa e da Presidência", disse a fonte à AFP.

Segundo relatos da imprensa, o site da Dinacia, que faz parte do Ministério da Defesa, foi comprometido nesta segunda-feira com informações extraídas na sexta-feira do Sistema de Gestão de Segurança (SGSP) do Ministério do Interior. O jornalista local Eduardo Preve declarou em sua conta na rede X que "o ataque veio da Argentina e seu autor foi o La Pampa Leaks", em colaboração com BogotaLeaks e Uruguayo1337, segundo o fórum de internet BreachForums. Na captura de tela do site da Dinacia, publicada por vários veículos de comunicação, é possível ver fotos de Orsi e do diretor de segurança da Agência de Governo Eletrônico, Sociedade da Informação e Conhecimento (Agecic), Mauricio Papaleo, supostamente retiradas de seus documentos de identidade.

O número de telefone pessoal do presidente Orsi também teria sido vazado, mas não aparece no material publicado. Além disso, era possível ler a seguinte mensagem: "O Uruguai está cada vez pior, há mais corrupção política, mais máfias, mais pobreza e a única coisa que o povo vê na resposta do Estado são agendas políticas ditadas pela agenda 2030 e pelo WEF (Fórum Econômico Mundial)". "Estamos cansados do progressismo, das mentiras dos políticos e, acima de tudo, da deterioração da imagem do Uruguai. O Uruguai precisa de governantes, não de fantoches", acrescenta.