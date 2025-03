Astrônomos preveem impacto 'devastador' para estudo do espaço no Chile por usina de energia

O Observatório Europeu do Sul (ESO, na sigla em inglês) advertiu nesta segunda-feira (17) que uma usina energética que pode ser construída no deserto do Atacama, no norte do Chile, teria um impacto "devastador" para os telescópios na região devido a um eventual aumento de poluição luminosa.

"Chegamos à conclusão de que o impacto vai ser devastador, irreversível e não mitigável se o projeto ficar onde pretendem" construi-lo, assegurou a astrônoma e representante do ESO no Chile, Itziar de Gregorio, em coletiva de imprensa em Santiago.