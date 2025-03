Após 12 anos no cargo, Thomas Bach diz deixar presidência do COI 'muito tranquilo'

"Tenho a sensação de ter dado tudo pelo movimento olímpico. Em alemão, poderia dizer que 'estou em paz comigo mesmo'", declarou Bach em entrevista coletiva em Costa Navarino, localidade na Grécia onde os membros do COI vão se reunir nesta semana para eleger um novo presidente.

O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, cujo sucessor será eleito daqui a três dias, afirmou nesta segunda-feira (17) que deixa o cargo "muito tranquilo", considerando que está "em paz" consigo mesmo após 12 anos à frente da organização.

Embora Bach só vá deixar formalmente o cargo no dia 23 de junho, seu sucessor será anunciado na próxima quinta-feira, ao final de um processo que promete ser histórico e imprevisível, com sete candidatos — o maior número em 130 anos de existência do COI.

"O que me sinto na obrigação de dizer sobre o perfil do meu sucessor já foi dito", explicou o alemão, que não quis citar nomes.

Segundo especulações, Bach apoia de maneira oficiosa a candidatura da ex-nadadora zimbabuana Kirsty Coventry, única mulher entre os candidatos.