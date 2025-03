Ao menos sete mortos no Líbano em confrontos na fronteira com a Síria

Pelo menos sete pessoas morreram e 52 ficaram feridas nos confrontos na fronteira com a Síria que eclodiram no domingo, anunciou nesta segunda-feira (17) o Ministério da Saúde do Líbano.

Segundo o ministério, os "acontecimentos dos últimos dois dias na fronteira libanesa-síria provocaram a morte de sete cidadãos e deixaram outros 52 feridos". Seis das vítimas morreram na segunda-feira e outra, um menor de 15 anos, no domingo.