Ao menos 59 morrem após incêndio em boate na Macedônia do Norte

Incidente deixou mais de 100 feridos e aconteceu durante show de uma banda local de hip hop em boate onde havia cerca de 1.500 pessoas; fogos de artifício dentro do local teriam dado origem ao fogo, segundo relatos.Ao menos 59 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em um incêndio ocorrido na noite deste sábado (15/03) em uma boate na cidade de Kocani, na Macedônia do Norte, de acordo com o Ministério do Interior e fontes médicas e policiais. O fogo começou por volta das 3h (horário local, 23h de sábado de Brasília) na boate Pulse, onde cerca de 1.500 pessoas, a maioria jovens, estavam presentes para assistir a um show da banda de hip hop local DNK. Pessoas ligadas à organização do evento em Kocani, cidade de 30 mil habitantes localizada cerca de 100 quilômetros a leste da capital Skopje, foram presas. Tragédia teria sido causada por uso de fogos de artifício Relatos iniciais na mídia local indicam que o incêndio foi causado pelo uso indevido de fogos de artifício dentro da boate. Após o início do incêndio, houve pânico e uma debandada da boate. Muitas das vítimas morreram sufocadas pela fumaça, enquanto outras morreram em decorrência de queimaduras. Cerca de 30 feridos foram levados para hospitais em Skopje, que fica a uma hora de carro. Muitos pais estão à procura de seus filhos nas redes sociais, postando fotos e sondando os centros de saúde para onde os feridos foram encaminhados. A edição online do jornal Nezavisen relata que o Ministério Público e o Ministério do Interior declararam que continuam trabalhando no local do acidente e estão identificando as vítimas. O primeiro-ministro macedônio, Hristijan Mickoski, anunciou que adiará uma viagem de trabalho programada para segunda-feira para Podgorica, Montenegro. Mickoski também solicitará o adiamento da cúpula dos líderes dos Balcãs Ocidentais, marcada para quarta e quinta-feira em Podgorica, segundo informou seu gabinete em Skopje. Em setembro de 2021, outro grande incêndio chocou o país, quando 14 pessoas morreram em uma unidade para pacientes com covid-19 na cidade de Tetovo. sf/ra (EFE, ots)