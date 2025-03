Alemanha cumpre meta e reduz emissões de CO2 em 2024

Maior economia da Europa, país projetava despejar um máximo de 693,4 milhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera durante o ano passado. Total foi de 649 milhões.Em 2024, as emissões de gases de efeito estufa da Alemanha foram reduzidas em 3,4% em comparação a 2023, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira (14/03) pela Agência Federal do Meio Ambiente (UBA). A lei alemã de proteção climática projetava que um máximo de 693,4 milhões de toneladas de gases de efeito estufa poderiam ser liberados na atmosfera no ano passado, e o total foi de 649 milhões. Maior economia da Europa e terceira maior do mundo, a Alemanha planeja reduzir as emissões até 2030 em 65% em relação ao ano de 1990. Ministro do Clima e da Economia e vice-chanceler federal no governo de Olaf Scholz, Robert Habeck, do Partido Verde, comemorou o resultado, destacando a "forte expansão das energias renováveis" e o "comércio de emissões" como estratégias para a redução das emissões de gases de efeito estufa. "Nesses três anos [2021-2024], colocamos a Alemanha no caminho da proteção climática", afirmou em comunicado, referindo-se ao trabalho da coalizão governamental entre social-democratas (SPD), Verdes e Liberais (FDP), cujo colapso acabou levando à antecipação das eleições, realizadas em 23 de fevereiro, e à vitória da oposição. Habeck também usou os dados apresentados nesta sexta-feira para reiterar que "é possível reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mesmo que haja um ambiente de crescimento nos próximos anos". Nos últimos dois anos, o PIB da Alemanha sofreu contração de 0,3% e 0,2%, respectivamente, mas o atual governo, que será substituído, acredita que a economia alemã projeta um crescimento para este ano em torno de 0,3%. Transporte As projeções da UBA para 2025 indicam que o país está no caminho para manter os números dentro das metas de emissões. Mas autoridades alemãs defendem a necessidade de medidas adicionais para reduzir ainda mais as emissões em áreas como transporte e construção. "O setor de transportes está atualmente muito aquém de suas metas e permanecerá assim até 2030", diz o comunicado. Os transportes foram responsáveis por 143,1 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono em 2024, um aumento de 1,3% em relação a 2023, ou 18 toneladas acima da meta. Em junho de 2024, um painel de especialistas em questões climáticas do governo federal havia alertado para o risco de o país ficar aquém das metas estabelecidas para 2030, citando como principais desafios os setores de transportes e de habitação e construção civil. Construção e indústria No setor de construção, as emissões atingiram 95,8 milhões de toneladas no ano passado, 2,4 milhões de toneladas a menos do que em 2023. Essa redução foi atribuída ao fato de muitos habitantes do país aquecerem menos suas casas durante um inverno mais "ameno". No setor industrial, responsável por um quarto do PIB alemão, as emissões ficaram 0,1% acima em comparação a 2023, permanecendo quase inalteradas em 153 milhões de toneladas. gb/ra (EFE, AFP)