A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

MUNDO - Mês sagrado muçulmano do Ramadã (TBC) - (até 30)

QUITO (Equador) - Ministério Público investigará desaparecimento de quatro adolescentes em operação militar no Equador - (até 30 de Março 2025)

Oriente Médio e África do Norte

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30

Esportes

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Comissão parlamentar vota relatório sobre apostas esportivas - 15H30

SEXTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2025

Mundo

MUNDO - Dia Mundial das Geleiras -

SÁBADO, 22 DE MARÇO DE 2025

África

ETIÓPIA - 50º aniversário da abolição da monarquia na Etiópia -

SEGUNDA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2025

América

(+) QUITO (Equador) - Campanhas de segundo turno do presidente Daniel Noboa e da esquerdista Luisa González - (até 10 de Abril)

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Visita do presidente Lula - (até 27)