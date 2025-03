Trump e Putin conversarão sobre a Ucrânia esta semana

O presidente Donald Trump deve conversar esta semana com seu homólogo russo Vladimir Putin, informou o enviado do mandatário americano para temas internacionais, Steve Witkoff, enquanto Washington pressiona Moscou para que aceite uma trégua com a Ucrânia.

Witkoff, que se reuniu por várias horas com Putin há alguns dias, disse ao canal CNN que "os dois presidentes terão conversas boas e positivas esta semana".