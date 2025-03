Rebeldes houthis afirmam que atacaram porta-aviões americano no Mar Vermelho

Os houthis do Iêmen reivindicaram neste domingo (16) um ataque contra um porta-aviões americano no Mar Vermelho, um dia após bombardeios dos Estados Unidos contra redutos do grupo rebelde apoiado pelo Irã.

"Em resposta a esta agressão (americana), as forças armadas lançaram uma operação militar (...) direcionada contra o porta-aviões americano USS Harry Truman e os navios de guerra que o acompanham no norte do Mar Vermelho", afirmaram os houthis em um comunicado.