PSG vence clássico contra Olympique de Marselha (3-1) e fica perto do título

O Paris Saint-Germain desferiu um golpe que agora parece definitivo para conquistar o título da Ligue 1 ao vencer neste domingo (16) o segundo colocado Olympique de Marselha por 3 a 1, no clássico do futebol francês que encerrou a 26ª rodada da Ligue 1. A equipe da capital aumenta para 19 pontos a vantagem na classificação sobre o seu perseguidor mais próximo, faltando oito rodadas para o fim, ou seja, um total de 24 pontos em jogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O único suspense que parece permanecer no campeonato francês é quando o PSG garantirá matematicamente um novo título nacional para poder concentrar todos os seus esforços no sonho da Liga dos Campeões, uma velha obsessão e na qual, na terça-feira, eliminou o Liverpool nas oitavas de final.

"Foi uma semana excepcional para nós. Um 'Clásico' sempre estimula muito. Vimos um belo espetáculo", comemorou o técnico espanhol do PSG, Luis Enrique. No duelo deste domingo no Parque dos Príncipes, Ousmane Dembelé voltou a ser o líder ofensivo da equipe, inaugurando o placar aos 17 minutos, antes de o seu companheiro português Nuno Mendes aumentar aos 42. Nos dois casos, com a assistência do espanhol Fabián Ruiz. O argelino Amine Gouiri diminuiu no início do segundo tempo (51') e acrescentou emoção ao jogo que se diluiu aos 76 minutos, quando um gol contra do espanhol Pol Lirola voltou a colocar os parisienses numa situação tranquila.

- Dembelé letal - Dembelé já havia marcado o gol na terça-feira em Anfield que acabou forçando a prorrogação e a disputa de pênaltis onde o PSG saiu vitorioso. O ex-jogador do Barcelona já fez 30 gols nesta temporada, considerando todas as competições. Desse total, 21 foram marcados na Ligue 1, onde se distancia como artilheiro.

O Marselha, derrotado no último fim de semana em casa pelo Lens, soma a segunda derrota consecutiva e parece já relegado a tentar brigar pelo vice-campeonato e pelas vagas da Liga dos Campeões, com Monaco (3º) e Nice (4º) logo atrás, com apenas dois pontos a menos. Os torcedores do PSG entoaram cantos insultuosos e homofóbicos contra o Marselha. Através do sistema de alto-falantes do estádio e por meio de mensagens nos telões, foi solicitado respeito e alertado que a partida poderia ser interrompida ou suspensa, o que não chegou a acontecer. - Caos em Montpellier -

Onde houve uma interrupção da partida, e definitiva, foi em Montpellier, onde a partida foi paralisada aos 57 minutos. O motivo foi o lançamento de sinalizadores no gramado. O árbitro François Letexier decretou primeiro a suspensão temporária, convidando ambas as equipes a retornarem aos vestiários. Houve então uma reunião de crise entre os delegados da partida e após uma intervenção das forças da ordem, após distúrbios nas arquibancadas que provocaram até o início de um incêndio, foi decidido que a suspensão deveria ser definitiva. O Montpellier perdia nesse momento por 2 a 0 em seu estádio La Mosson, devido a uma dobradinha do atacante belga dos 'Verts' Lucas Stassin (aos 11 e 53 minutos).