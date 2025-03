IÊMEN EUA: Rebeldes houthis do Iêmen ameaçam responder após bombardeios americanos

Os rebeldes houthis no Iêmen ameaçaram neste domingo (16) responder aos bombardeios americanos contra vários redutos do grupo, incluindo a capital, Sanaa, que deixaram pelo menos 31 mortos.

Israel e o movimento palestino Hamas pretendem retomar neste domingo (16) as conversações indiretas em Doha, com o auxílio dos mediadores internacionais, para prorrogar a frágil trégua na Faixa de Gaza.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

WASHINGTON:

Trump e Putin conversarão sobre a Ucrânia esta semana

O presidente Donald Trump conversará esta semana com seu homólogo russo Vladimir Putin, informou neste domingo (16) o emissário do mandatário americano para temas internacionais, Steve Witkoff, enquanto Washington pressiona Moscou para que aceite uma trégua com a Ucrânia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Bolsonaro mobiliza seguidores antes de possível julgamento

Milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniram neste domingo (16) com seu líder na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, para expressar apoio ao ex-presidente, que enfrenta a possibilidade de um julgamento por uma suposta tentativa de golpe de Estado.

SAN SALVADOR:

EUA enviam 238 supostos membros do Tren de Aragua à prisão em El Salvador

El Salvador recebeu neste domingo (16) 238 supostos membros da gangue criminosa venezuelana Tren de Aragua enviados pelos Estados Unidos para serem mantidos em uma prisão de segurança máxima depois que o presidente Donald Trump invocou uma antiga lei de guerra para expulsar migrantes.

-- EUROPA

SKOPJE:

Incêndio em boate na Macedônia do Norte deixa 59 mortos

Pelo menos 59 pessoas morreram em um incêndio que destruiu uma boate na madrugada de sábado para domingo na Macedônia do Norte.

VATICANO:

Papa Francisco reconhece que passa por 'período de provação' no hospital

O papa Francisco, hospitalizado há 31 dias por problemas respiratórios, afirmou neste domingo (16) que está "passando por um momento de provação", com um físico frágil, em sua mensagem do Angelus, enviada por escrito pela quinta semana consecutiva.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

KENNEDY SPACE CENTER, Flórida:

Cápsula Crew Dragon chega à ISS para resgatar astronautas presos há nove meses

A cápsula Crew Dragon da SpaceX, com uma nova equipe a bordo, chegou neste domingo (16) à Estação Espacial Internacional (ISS) para substituir os astronautas presos no espaço há mais de nove meses.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- FÓRMULA 1

MELBOURNE:

Norris (McLaren) vence GP da Austrália, o 1º da temporada de F1; Bortoleto abandona

O piloto britânico Lando Norris (McLaren), atual vice-campeão mundial, venceu neste domingo (16) o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, o primeiro da temporada, após uma corrida afetada pela chuva e repleta de incidentes, um deles do brasileiro Gabriel Bortoleto, que rodou na 46ª volta.

-- COI ELEIÇÕES --

LAUSANNE:

COI se reúne na Grécia para definir novo presidente

Rodeado de uma discrição digna do Vaticano, o Comitê Olímpico Internacional (COI) se reúne a partir de terça-feira (18) na Grécia para escolher na quinta-feira (20) um sucessor para seu presidente, o alemão Thomas Bach, em uma votação mais aberta do que nunca.

LAUSANNE:

Suspense máximo na eleição presidencial do COI

Com sete candidatos na disputa para suceder ao alemão Thomas Bach, nunca uma eleição para a presidência do COI foi tão aberta. Suas regras particulares, formuladas há um século, tornam a incerteza ainda maior.

LAUSANNE:

Sete candidatos para suceder a Thomas Bach no COI

Sete candidatos, entre eles o espanhol Juan Antonio Samaranch Jr. e o ex-campeão olímpico britânico Sebastian Coe, disputarão na quinta-feira (20) a sucessão do alemão Thomas Bach à frente do Comitê Olímpico Internacional (COI).

