Israel diz que seus negociadores discutem questão dos reféns com mediadores no Egito

Negociadores israelenses estão atualmente no Egito lidando com a questão dos reféns sob poder do Hamas, afirmou o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em um comunicado neste domingo (16).

"Representantes da equipe de negociação estão atualmente reunidos no Egito com funcionários egípcios de alto escalão para discutir a questão dos reféns", afirma a nota.