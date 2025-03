Gangues atacam três meios de comunicação no Haiti

A emissora Telepluriel anunciou em seu site que as instalações foram "esvaziadas de seus equipamentos" para depois serem incendiadas na noite de sábado para domingo.

Uma emissora de televisão haitiana denunciou neste domingo (16) ter sido atacada e assaltada, a poucos dias de outros dois importantes meios de comunicação do país também serem atacados, em meio a novos surtos de violência na capital.

Na noite de quarta para quinta-feira, as instalações das estações de rádio Mélodie FM e Radio-Télévision Caraïbes, a mais antiga do país, no centro de Porto Príncipe, também foram incendiadas, disseram à AFP vários repórteres desses meios de comunicação.