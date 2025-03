BCE considera que Trump provoca mais incerteza econômica que o período da pandemia

As políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão criando mais "incerteza" para a economia mundial do que o período da pandemia de covid-19, afirmou o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE).

Em suas projeções de inflação, o BCE deve "levar em consideração a incerteza do ambiente atual, que, inclusive, é maior do que era durante a pandemia", disse o espanhol Luis de Guindos em entrevista ao jornal Sunday Times.