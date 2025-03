Athletic Bilbao vence Sevilla (1-0) e se consolida na zona da Champions

Um gol de Yeray Álvarez (84') deu a vitória aos bascos, que já somam 52 pontos, quatro atrás do Atlético de Madrid (3º), que enfrenta o Barcelona (2º) neste domingo.

O Athletic Bilbao venceu neste domingo (16) o Sevilla por 1 a 0, no estádio Sánchez Pijuán, num jogo da 29ª rodada da LaLiga espanhola, e se consolidou assim na quarta posição, enquanto a equipe sevilhana permanece no nono lugar e se afasta das posições europeias.

Mais cedo, o Betis (6º) venceu o Leganés (18º) de virada por 3 a 2 no estádio Butarque, após estar perdendo por 2 a 0 no segundo tempo, e assim entrou na briga pelo quinto lugar.

Com esta vitória, o Betis soma agora 44 pontos e alcança o Villarreal (5º), que perdeu no sábado por 2 a 1 para o Real Madrid e está agora a oito pontos do Athletic, quarto colocado.

O quinto lugar pode dar a oportunidade de disputar a próxima edição da Liga dos Campeões, já que a Uefa reserva um lugar adicional na sua principal competição de clubes aos dois campeonatos com melhores resultados em competições continentais.

Uma dobradinha de Dani Raba (29' e 44') colocou o Leganés na frente, mas Isco (64') converteu um pênalti para o Betis, o franco-congolês Cedric Bakambu empatou (78') e o colombiano Cucho Hernández marcou o gol da vitória (82').